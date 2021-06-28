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Доктор Елена Кац призвала открыть пришкольные пространства для жителей

16:13
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Этот вопрос будет обсуждаться с жителями и общественными организациями

В последнее время в столице реализуется новая градостроительная концепция, которая основана на создании открытых общественных пространств. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац.

По ее словам, данная концепция должна включать в себя и пришкольные территории. Это касается тех районов, где мало благоустроенных зон для активного отдыха.

"Будем обсуждать это с жителями, с общественными организациями и всеми заинтересованными сторонами", - заявила Елена Кац в ходе круглого стола, который прошел в общественной приемной партии "Единая Россия".

Она рассказала, что в городе уже существуют прогрессивные проекты благоустройства пришкольных пространств.

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