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Мурашко назвал сумму расходов на борьбу с COVID-19 в России

16:28
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Только Минздрав потратил более триллиона рублей

Противодействие пандемии коронавируса обошлось российской системе здравоохранения более чем в 1 триллион рублей. Расходы Минздрава на борьбу с COVID-19 озвучил глава ведомства Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о чрезмерной мягкости антиковидных ограничений в России

"Именно в системе здравоохранения больше триллиона рублей у нас ушло", - сообщил министр здравоохранения в интервью Первому каналу.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрирован 5 472 941 случай заболевания COVID-19. Выздоровели за время пандемии 4 969 340 пациентов, умерли 133 893. В мире заразились коронавирусом более 181,2 миллиона человек.

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