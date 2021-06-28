Путин объявил о поставках новейших вооружений в армию

Формируется новая программа вооружения – до 2034 года

Уникальные комплексы вооружений встают на боевое дежурство в российской армии. На подходе – еще несколько, в том числе зенитные системы С-500 "Прометей", сообщил президент России Владимир Путин.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

Путин добавил, что с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов уже формируется новая госпрограмма вооружения, с горизонтом планирования до 2034 года. Президент подчеркнул, что ее реализация нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны, передает РИА Новости.

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