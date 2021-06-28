ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощный взрыв вызвал пожар в центре Лондона

17:19
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Причина пока неясна

Полностью перекрыто движение в районе станции лондонского метро Elephant & Castle. Около 100 пожарных пытаются справиться с огнем, вспыхнувшим под железнодорожными арками. Возгоранию предшествовал взрыв, сообщается в Twitter пожарной службы британской столицы.
Очевидцы публикуют кадры сильного пожара и взрывов в Лужниках

По данным службы, загорелись  коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Как сообщается, на линию 999 поступило более 50 звонков от встревоженных очевидцев. Спасатели просят граждан не приближаться к станции Elephant & Castle. Причины инцидента выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные
Пожарные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.