Мощный взрыв вызвал пожар в центре Лондона

Причина пока неясна

Полностью перекрыто движение в районе станции лондонского метро Elephant & Castle. Около 100 пожарных пытаются справиться с огнем, вспыхнувшим под железнодорожными арками. Возгоранию предшествовал взрыв, сообщается в Twitter пожарной службы британской столицы.

По данным службы, загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка.

Как сообщается, на линию 999 поступило более 50 звонков от встревоженных очевидцев. Спасатели просят граждан не приближаться к станции Elephant & Castle. Причины инцидента выясняются.

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