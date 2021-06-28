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Минздрав опроверг данные о летальных случаях после вакцинации

17:40
  • понедельник
  • 28 июня 2021

В России не зафиксировано ни одного инцидента

Летальных исходов в результате вакцинации от коронавируса в России не зафиксировано. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, не зарегистрировано ни одного случая смерти, напрямую связанного с прививкой от COVID-19.
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"Наибольшее количество осложнений, которые возникают, это боль в месте укола, кратковременное повышение температуры и такие вот "минорные", как их называют, редко встречающиеся и невыраженные симптомы", - заявил Мурашко в эфире Первого канала.

По данным министра, 30% привитых граждан ведут на портале госуслуг дневники самонаблюдения после вакцинации. Все данные суммируются Минздравом. Есть случаи осложнений, связанных с тем, что у пациента уже было какое-либо заболевание – и они выносятся на обсуждение специальной комиссии.

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