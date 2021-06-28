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Светлана Разворотнева предлагает обучать собственников основам капремонта

17:44
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Это обеспечит более высокий уровень предоставления услуг

Необходимо систематически обучать собственников взаимодействию с подрядными организациями. Об этом заявила руководитель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева. Также она предложила вознаграждать председателей советов домов за активное участие в капремонте.

"Это обеспечит более высокий уровень предоставления услуг и снизит количество неприятных инцидентов во время ремонтов, - сказала она во время встречи с жителями ЮЗАО Москвы.

По словам Разворотневой, от активного участия в капремонте советов домов во многом зависят его результаты. "Это большой труд, забирающая много сил, времени и он должен быть вознагражден", - отметила она.

Жители столицы могут получить необходимые знания в "Школе ЖКХ".

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