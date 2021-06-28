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Татьяна Буцкая предложила ввести страхование от последствий вакцинации

17:36
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Поддержка властей может сыграть важную роль при реализации программы вакцинации

Нужно организовать государственное страхование на случай осложнения для тех, кто прививается вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

"Государство может и должно подтвердить свою уверенность делом, а точнее – рублём", - сказала она.

По ее словам, нужно начать финансирование научных групп и институтов, которые изучают проблемы переболевших коронавирусной инфекцией.

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Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
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