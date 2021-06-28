Татьяна Буцкая предложила ввести страхование от последствий вакцинации

Поддержка властей может сыграть важную роль при реализации программы вакцинации

Нужно организовать государственное страхование на случай осложнения для тех, кто прививается вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

"Государство может и должно подтвердить свою уверенность делом, а точнее – рублём", - сказала она.

По ее словам, нужно начать финансирование научных групп и институтов, которые изучают проблемы переболевших коронавирусной инфекцией.

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