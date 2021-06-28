Ливень оставил без света более 20 тысяч жителей Подмосковья

Последствия устраняют 300 восстановительных бригад

Ураган и ливень в Подмосковье оставил без электроснабжения 24 тысячи жителей области. Для устранения последствий непогоды задействованы свыше 300 аварийно-восстановительных бригад, сообщили в администрации Московской области.

"Ливень больше всего повредил электросетевое хозяйство в городских округах: Балашиха, Раменский, Коломна и Богородский. Никто не останется без внимания, сейчас в регионе развернуто более 300 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных спецтехникой", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

По данным вице-губернатора, среднее время ремонтно- восстановительных работ на объектах электроснабжения не превышает нормативного - не более двух часов, передает ТАСС.

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