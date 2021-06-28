Белоруссия вышла из "Восточного партнерства"

Минск отозвал своего постпреда в ЕС

Минск начал процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Кроме того, Белоруссия приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Минска в МИД вызван глава представительства ЕС в республике Дирк Шубель.

"Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Белоруссия не может выполнять свои обязательства в рамках Соглашения о реадмиссии в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. Сообщается также, что Минск отозвал своего представителя в ЕС и рекомендовал Брюсселю сделать то же самое. Должностным лицам Евросоюза, причастным к выработке санкций против Минска, въезд в Белоруссию запрещен.

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