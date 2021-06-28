Путин повысил возраст приобретения оружия

Президент подписал соответствующий указ

Россияне смогут приобретать охотничье, а также гладкоствольное оружие самообороны только по достижении 21 года. Соответствующий закон подписал президент России. В утвержденном Владимиром Путиным указе также вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий.

В соответствии с законом, исключается возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости. Не получат лицензию и граждане, имеющие снятую или погашенную судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и за преступление террористического характера.

Запрещена выдача лицензий гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – а также тем, кто передал машину для вождения нетрезвому человеку. Запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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