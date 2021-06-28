Суд арестовал угнавшего автомобиль ДПС в центре Москвы

В причинах теперь разбирается полиция

Суд взял под стражу жителя Калуги, который накануне решил поездить по Москве на служебной машине ДПС. Дальше - 20 километров погони, с мигалками и сиренами. Но резонанса добавило, что произошло всё буквально у стен Кремля.

Патрульная машина ГИБДД припаркована на выезде с парковки. Огорожена конусами. Все по правилам. Инспекторов в салоне нет. Полицейские, их двое, оформляют на дороге протокол на нарушителя правил дорожного движения. Рядом с автомобилем ходит мужчина с рюкзаком. Он смотрит по сторонам, как будто просто так. И вдруг - подходит к машине и садится за руль. Инспекторы, судя по всему, этого не заметили. Уже через несколько секунд полицейская "Шкода" рвёт с места. То есть она мало того, что была не заперта. Так ещё и ключи лежали в салоне.

Пересечение московских улиц Моховой и Воздвиженки. Это самый центр города. Рядом здание Российской государственной библиотеки. Через дорогу - Манеж, Александровский сад и Кремль.

Угонщик успел проехать более 20 километров. Догнать, похоже, сразу не получалось и тогда спецмашины ГИБДД поехали ему навстречу. Таким образом угнанную полицейскую "Шкоду" удалось заблокировать. Сообщается, что человека, который решил покататься на автомобиле с мигалками, зовут Олег Радченко. Он из Калуги. Военнослужащий. На фото - гладко выбритый и форма с иголочки. Когда садился за руль патрульной машины, выглядел иначе. В тельняшке. На лице многодневная щетина. В чем был задержан, в том и приехал под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Внятно объяснить причину своего дерзкого поступка - угон полицейской машины фактически от стен Кремля - подозреваемый не смог. В протоколе допроса есть такие слова: "чёрт дёрнул". Сообщается, что у мужчины были признаки сильного алкогольного опьянения. Теперь угонщик машины с мигалками может получить до пяти лет заключения.

Дмитрий Гусев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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