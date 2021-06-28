ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал о защите интересов граждан старшего поколения

22:34
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Качество медицинской помощи повысят

Правительство подготовило четырёхлетний план действий по защите интересов граждан старшего поколения. Как сообщил в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин, будет совершенствоваться система долговременного ухода, в социальных учреждениях создадут условия проживания квартирного типа.

Повысится качество медицинской помощи, будет продумана организация досуга, возможность заниматься физкультурой и творчеством вблизи от дома. Премьер также сообщил, что правительство по поручению президента утвердило 25-процентные надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве. Они будут выплачиваться со следующего года, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.