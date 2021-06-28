Мишустин рассказал о защите интересов граждан старшего поколения

Качество медицинской помощи повысят

Правительство подготовило четырёхлетний план действий по защите интересов граждан старшего поколения. Как сообщил в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин, будет совершенствоваться система долговременного ухода, в социальных учреждениях создадут условия проживания квартирного типа.

Повысится качество медицинской помощи, будет продумана организация досуга, возможность заниматься физкультурой и творчеством вблизи от дома. Премьер также сообщил, что правительство по поручению президента утвердило 25-процентные надбавки к пенсии для граждан, не менее 30 лет проработавших в сельском хозяйстве. Они будут выплачиваться со следующего года, сообщает "ТВ Центр".

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