Число погибших в рухнувшем здании во Флориде возросло до 10

Неизвестна судьба 151 человека

Власти округа Майами-Дейд во Флориде подтвердили гибель 10 человек в результате обрушения 12-этажного здания. Еще 151 жилец дома до сих пор считается пропавшим без вести.

"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

По словам чиновницы, продолжается "массированная" поисково-спасательная операция. Спасатели тщательно исследуют каждый участок завалов. Как сообщает телекомпания ABC, обрушение уничтожило 55 из 136 квартир жилого комплекса.

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