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Число погибших в рухнувшем здании во Флориде возросло до 10

19:40
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Неизвестна судьба 151 человека

Власти округа Майами-Дейд во Флориде подтвердили гибель 10 человек в результате обрушения 12-этажного здания. Еще 151 жилец дома до сих пор считается пропавшим без вести.
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"Поиски продолжались всю ночь. Мы обнаружили еще одно тело. Таким образом, число погибших увеличилось до 10 человек. Остается неизвестной судьба 151 человека", - заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

По словам чиновницы, продолжается "массированная" поисково-спасательная операция. Спасатели тщательно исследуют каждый участок завалов. Как сообщает телекомпания ABC, обрушение уничтожило 55 из 136 квартир жилого комплекса.

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