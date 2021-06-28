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В Крыму оценили ущерб от ливней

22:40
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Какой прогноз дают синоптики?

Ущерб от ливней в Крыму предварительно оценили в 12 с половиной миллиардов рублей. Об этом объявил глава региона Сергей Аксёнов. Основной удар стихии пришёлся на Ялту и Керчь. В пунктах временного размещения до сих пор остаются более 160 человек. А синоптики уже прогнозируют новые обильные осадки, которые могут подтопить жилые дома и объекты инфраструктуры на полуострове.

Подробнее – в репортаже Никиты Васильева

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