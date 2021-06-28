Зеленский ввел "налог на Google"

Вводится налог на добавленную стоимость для иностранных IT компаний

Закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, подписал президент Владимир Зеленский. Речь идет о таких IT-гигантах, как Google, Facebook, Viber и других.

"Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов", - говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

Уточняется, что электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%. Для этого компании вносятся в перечень плательщиков налогов в Незалежной. Авторы документа отмечали, что бюджет страны недополучает ежегодно только от рекламных услуг 3 миллиарда гривен – это более 106 миллионов долларов, передает ТАСС.

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