Захарова сравнила власти Чехии с вымогателями

Дипломат прокомментировала требования Праги о "компенсации" за взрывы 2014-го

Требования Праги о компенсации Москвой ущерба от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году мало чем отличаются от действий вымогателей, заявила Мария Захарова. По мнению официального представителя МИД России, Чехия заслуженно попала в список недружественных стран.

"Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно. Они сами себя вписали в список недружественных стран", - написала Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что Прага только подтверждает свой статус каждым новым диким заявлением. Захарова напомнила: действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями.

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