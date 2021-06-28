ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Александр Молочников показал декорации балета "Чайка" в Большом

20:52
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Премьера постановки пройдет 1 июля

Режиссер Александр Молочников показал декорации балета "Чайка", мировая премьера которого пройдет 1 июля на Новой сцене Большого театра.

Postscript: в Большом театре - громкая премьера
Как Большой театр готовил премьеру балета "Орландо"

"Чайка. Балет. Большой. Два дня до премьеры (речь идет о генеральной репетиции, которая пройдет 30 июня – прим. ред.)", - подписал Молочников снимок сцены в Instagram, где можно разглядеть работу сценографа Тома Пая.

Ранее Молочников рассказал, что придумал постановку еще три года назад. В свое время режиссер работал над ней в МХТ, но она осталась незавершенной.

 

В беседе с пресс-службой Большого режиссер раскрыл, чего ждать от новой версии "Чайки": "Ни в одной "Чайке", которую я видел, не было ответа на вопросы, успешная ли артистка Аркадина, талантлив ли Треплев. Может, он – это молодой Серебренников или Додин, которого никто не услышал? А может, Костя просто не одарен? Конечно, интереснее размышлять про талантливых людей. Для меня этот балет – возможность столкновения мощных сил, очень различных между собою взглядов. Что важнее — любовь матери и сына или их творческий конфликт? Страсть и влюбленность или позиция в искусстве? Стоит ли отдавать за это жизнь?".

1-4 июля на Новой сцене Большого театра, в рамках XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоится мировая премьера двухактного балета "Чайка". Либретто Александра Молочникова и Ольги Хенкиной; композитор – Илья Демуцкий; хореограф-постановщик – Юрий Посохов; сценограф – Том Пай.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Александр Молочников
Александр Молочников
Декорации балета "Чайка"
Декорации балета "Чайка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.