Александр Молочников показал декорации балета "Чайка" в Большом

Премьера постановки пройдет 1 июля

Режиссер Александр Молочников показал декорации балета "Чайка", мировая премьера которого пройдет 1 июля на Новой сцене Большого театра.

"Чайка. Балет. Большой. Два дня до премьеры (речь идет о генеральной репетиции, которая пройдет 30 июня – прим. ред.)", - подписал Молочников снимок сцены в Instagram, где можно разглядеть работу сценографа Тома Пая.

Ранее Молочников рассказал, что придумал постановку еще три года назад. В свое время режиссер работал над ней в МХТ, но она осталась незавершенной.

В беседе с пресс-службой Большого режиссер раскрыл, чего ждать от новой версии "Чайки": "Ни в одной "Чайке", которую я видел, не было ответа на вопросы, успешная ли артистка Аркадина, талантлив ли Треплев. Может, он – это молодой Серебренников или Додин, которого никто не услышал? А может, Костя просто не одарен? Конечно, интереснее размышлять про талантливых людей. Для меня этот балет – возможность столкновения мощных сил, очень различных между собою взглядов. Что важнее — любовь матери и сына или их творческий конфликт? Страсть и влюбленность или позиция в искусстве? Стоит ли отдавать за это жизнь?".

1-4 июля на Новой сцене Большого театра, в рамках XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова состоится мировая премьера двухактного балета "Чайка". Либретто Александра Молочникова и Ольги Хенкиной; композитор – Илья Демуцкий; хореограф-постановщик – Юрий Посохов; сценограф – Том Пай.

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