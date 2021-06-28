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Французским фанатам рекомендовали не ездить в Петербург на матч своей сборной

20:58
  • понедельник
  • 28 июня 2021

По возвращении из России их ждет карантин

Французским болельщикам посоветовали поддерживать сборную страны, прошедшую в ¼ финала Евро-2020, из дома. В Санкт-Петербург, где 2 июля пройдет матч, лучше не ездить – иначе по возвращении во Францию их ждет карантин, заявила министр по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняну.
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"Я понимаю чувства настоящих футбольных болельщиков, которые хотят поддержать сборную Франции. Но санитарная ситуация должна быть сегодня для нас на первом месте. В России зарегистрировано много случаев заражения коронавирусом", - заявила французский министр.

Марасиняну предупредила фанатов, что вернувшихся из Петербурга поместят на карнтин. А в таком случае они рискуют пропустить возможное выступление французской сборной в полуфинале, который пройдет на лондонском стадионе Уэмбли 6 июля.

В Петербурге прошли шесть матчей групповой стадии турнира. 2 июля стадион "Санкт-Петербург" примет четвертьфинальную встречу, в которой сыграют победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания. Тем фанатам, которые все же окажутся в этот день в России, министр советует наблюдать за игрой по телевизору, передает ТАСС.

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