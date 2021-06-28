Белоруссия решила завершить интеграцию с Россией

Срок – до 1 января 2022 года

Власти Белоруссии рассчитывают завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года. Москва и Минск реально подошли к черте, за которой необходимо укреплять общую экономическую базу, заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Белоруссии", — отметил Семашко.

По словам дипломата, в кратчайший срок, к 1 января 2022 года, предстоит создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, газа и электроэнергии. Также в планах единый транспортный рынок, унификация налогового и таможенного законодательств. Семашко напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами, передает БелТА.

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