Актриса Вера Алентова госпитализирована с подозрением на COVID-19

Ожидается результат теста

Подозрение на коронавирус возникло у врачей после осмотра актрисы Веры Алентовой. Артистка госпитализирована в одну из московских клиник, ожидаются результаты теста на COVID-19.

Вера Алентова приобрела широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Москва слезам не верит". За плечами актрисы более 50 ролей в кино – в частности, в фильмах "Завтра была война", "Дни летные" и другие – и десятки ролей на сцене Московского театра имени Пушкина, напоминает РИА Новости.

Звания Народной артистки России актриса удостоилась в 1992 году. Алентова – лауреат Госпремий СССР и РСФСР, награждена орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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