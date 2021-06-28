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Аномальная жара пришла в арктические регионы Канады

22:19
  • понедельник
  • 28 июня 2021

Температура достигает плюс 45 градусов

Аномально жаркая погода установилась на юге арктических регионов Канады - Юкона и Северо-Западных территорий. Столбики термометров в течение дня достигают отметки в 40-45 градусов Цельсия.
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Жара обрушилась и на провинции Альберта, Британская Колумбия, некоторые районы провинции Саскачеван. Сведений о пострадавших пока не поступало. Синоптики обещают, что в некоторых районах прохладнее станет во вторник – но кое-где аномальные температуры продержатся до конца недели, передает ТАСС.

Канадские власти предупредили граждан, что в такую погоду в зоне риска - лица с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами. Медики рекомендуют жителям меньше бывать на улице, носить головные уборы и пить больше воды.

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