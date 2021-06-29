В Китае сочли насмешкой над США отказ России от доллара

Статус рубля сегодня вполне стабилен

Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь написал статью для издания Хуаньцю шибао, в которой отметил, что возможная дедолларизация России - это не только протест, но и насмешка Москвы над американской гегемонией.

Как подчеркнул аналитик, дедолларизация не окажет на Россию существенного влияния, статус рубля сегодня стабилен. Вместе с тем объемы прямой торговли между Россией и США Чэнь Ицзюнь охарактеризовал как незначительные.

Кроме того, эксперт полагает, что дедолларизация пагубна для Штатов, так как это выставляет их в негативном свете перед союзниками.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России перейти на расчеты с партнерами в национальных валютах. По словам главы государства, американцы и сами не ценят доллар.

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