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Стало известно о новом способе инфицирования COVID-19

08:00
  • вторник
  • 29 июня 2021

Открытие сделали ученые из США

Как выяснили специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета, коронавирусу не всегда требуются рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент), чтобы проникнуть в клетки. Это стало возможным из-за мутаций возбудителя инфекции.
Вирусолог указал на новую опасную особенность коронавируса

"Вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма", - приводится заключение ученых.

Они добавили, что недавние исследования показали следующее: вирус обнаружили в клетках легких человека, у которых вообще нет ACE2.

Данные этих клеток, говорят специалисты, оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, который предварительно вырастили в лаборатории.

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