Стало известно о новом способе инфицирования COVID-19

Открытие сделали ученые из США
Как выяснили специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета, коронавирусу не всегда требуются рецепторы ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент), чтобы проникнуть в клетки. Это стало возможным из-за мутаций возбудителя инфекции.
"Вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути инфицирования организма", - приводится заключение ученых.
Они добавили, что недавние исследования показали следующее: вирус обнаружили в клетках легких человека, у которых вообще нет ACE2.
Данные этих клеток, говорят специалисты, оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, который предварительно вырастили в лаборатории.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram