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Байден вновь заговорил о "стабильных и предсказуемых" отношениях с Россией

08:03
  • вторник
  • 29 июня 2021

Вашингтон хочет сотрудничать в вопросах ядерного нераспространения и климата

Пресс-пул Белого дома распространил стенограмму выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он рассказал о саммите с Владимиром Путиным в Женеве.
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По словам американского лидера, отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть "стабильными и предсказуемыми".

"Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - приводит заявление Байдена РИА "Новости".

Глава Белого дома добавил, что Вашингтон ответит на "вмешательства" в американскую экономику, а также на любые другие "конкретные действия", которые вредят Штатам.

Кроме того, Байден отметил, что его предшественник Дональд Трамп нанес "невообразимый ущерб" отношениям Вашингтона с союзниками. О каком именно ущербе идет речь, действующий глава государства не уточнил.

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