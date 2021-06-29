Байден вновь заговорил о "стабильных и предсказуемых" отношениях с Россией

Вашингтон хочет сотрудничать в вопросах ядерного нераспространения и климата

Пресс-пул Белого дома распространил стенограмму выступления президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в котором он рассказал о саммите с Владимиром Путиным в Женеве.

По словам американского лидера, отношения между Москвой и Вашингтоном должны быть "стабильными и предсказуемыми".

"Мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - приводит заявление Байдена РИА "Новости".

Глава Белого дома добавил, что Вашингтон ответит на "вмешательства" в американскую экономику, а также на любые другие "конкретные действия", которые вредят Штатам.

Кроме того, Байден отметил, что его предшественник Дональд Трамп нанес "невообразимый ущерб" отношениям Вашингтона с союзниками. О каком именно ущербе идет речь, действующий глава государства не уточнил.

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