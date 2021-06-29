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Заболевшая ковидом актриса Вера Сотникова показала видео из больницы

08:20
  • вторник
  • 29 июня 2021

Артистка призывает всех пройти вакцинацию

Актриса Вера Сотникова, госпитализированная накануне в московскую больницу с коронавирусом, показала видео из больничной палаты. Кадры опубликованы в личном блоге артистки в соцсети Instagram.
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"Я в больнице. У меня ковид", - сообщила Вера Сотникова своим подписчикам, добавив, что почувствовала себя плохо незадолго до похода в пункт вакцинации.

Она описала симптомы новой коронавирусной инфекции: сильная мышечная боль, высокая температура, боль в горле и высокое давление.

"Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь", - написала актриса.

Вера Сотникова - актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах "Самая обаятельная и привлекательная", "Завтрак с видом на Эльбрус", "Королева Марго" и многих других.

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