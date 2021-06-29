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В пензенском ТЦ произошел пожар

08:11
  • вторник
  • 29 июня 2021

Пострадавших, по предварительным данным, нет

В трехэтажном здании торгового центра "Триумф" в Пензе произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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"Горение мансардного этажа и кровли. В 06:48 объявлена локализация пожара на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие строения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

К тушению привлечены 67 человек и 16 единиц техники.

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