В пензенском ТЦ произошел пожар

Пострадавших, по предварительным данным, нет
В трехэтажном здании торгового центра "Триумф" в Пензе произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
"Горение мансардного этажа и кровли. В 06:48 объявлена локализация пожара на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие строения. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
К тушению привлечены 67 человек и 16 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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