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Знание заболевшим своего штамма коронавируса сочли бесполезным

08:29
  • вторник
  • 29 июня 2021

Эксперт объяснила, в чем разница между штаммами

Заболевшему коронавирусом человеку нет нужды выяснять, какой у него штамм, ведь организм может остро отреагировать на самую "добрую" мутацию, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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Специалист отметила, что пациенту эта информация "совершенно не нужна", знание о штамме вируса влияет лишь на тактику лечения. При этом Попович подчеркнула, что лучше не доводить до болезни, а стараться предупреждать заболевание и тренировать иммунитет. Одной из возможных тренировок является вакцинация – она помогает научить иммунитет быстро находить и уничтожать вирус, передает РИА Новости.

"На самом деле, штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока в общем примерно одинаковая. Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете, значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать. Здесь может быть реакция очень острая на самый "добрый", уханьский штамм, и в то же время там бессимптомно протекать "дельта плюс", если невосприимчив к нему, тут очень индивидуально", - заключила Попович.

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