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Япония готовится отправить космический аппарат к спутнику Марса

08:36
  • вторник
  • 29 июня 2021

Произойдет это в 2024 году

Как сообщило во вторник японское общественное телевидение, Японское агентство аэрокосмических исследований собирается отправить космический аппарат к Фобосу (одному из двух спутников Марса) в 2024 году.
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Уточняется, что к 2029 году оттуда планируется получить образцы грунта. Инициатива обсуждалась на заседании правительственной комиссии по развитию космической отрасли.

В декабре 2020-го на Землю были доставлены фрагменты астероида Рюгу. Сделал это японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2").

По действующим планам, в июле 2031 года "Хаябуса-2" сядет на поверхность астероида и добудет образцы грунта. Ученые полагают, что они могут содержать частицы органических веществ и воды.

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