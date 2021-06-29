Названо условие для введения обязательной вакцинации

В определенных ситуациях это не противоречит Конституции

В России права человека находятся в приоритете, однако Конституция не исключает возможности введения обязательной вакцинации, заявил зампред комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

"Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение", - напомнил юрист.

При этом он отметил, что права и свободы человека можно ограничить, согласно Конституции, но лишь в той степени, в которой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Липин подчеркнул, что в России обязательная вакцинация возможна только в том случае, если будет введен отдельный федеральный закон. "Сделать это возможно только путем принятия федерального закона, а не подзаконными актами и различного рода распоряжениями", - передает РИА Новости слова юриста.

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