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Американцы изобрели маску, показывающую, болен ли человек COVID-19

08:53
  • вторник
  • 29 июня 2021

Ранее технология применялась для выявления вирусов Эбола и Зика

На сайте Массачусетского технологического института показали изобретенную американскими учеными защитную маску с небольшим съемным датчиком, который показывает, заражен ли надевавший эту маску человек коронавирусом.
Стало известно о новом способе инфицирования COVID-19

Результат датчик показывает примерно через полтора часа ношения. При этом его можно настроить так, что окружающим людям показания видны не будут. Эту возможность предусмотрели в целях конфиденциальности.

Уточняется, что ранее подобные датчики применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

В Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено более 33,6 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 604 тысяч пациентов. По обоим показателям Штаты занимают первое место в мире.

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