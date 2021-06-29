Американцы изобрели маску, показывающую, болен ли человек COVID-19

Ранее технология применялась для выявления вирусов Эбола и Зика

На сайте Массачусетского технологического института показали изобретенную американскими учеными защитную маску с небольшим съемным датчиком, который показывает, заражен ли надевавший эту маску человек коронавирусом.

Результат датчик показывает примерно через полтора часа ношения. При этом его можно настроить так, что окружающим людям показания видны не будут. Эту возможность предусмотрели в целях конфиденциальности.

Уточняется, что ранее подобные датчики применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика.

В Соединенных Штатах с начала пандемии выявлено более 33,6 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 604 тысяч пациентов. По обоим показателям Штаты занимают первое место в мире.

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