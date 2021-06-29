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В Москве упростили правила подачи заявлений в ЗАГС

09:03
  • вторник
  • 29 июня 2021

Теперь подать документы может один заявитель

В Москве упростил подачу заявления на регистрацию брака через портал госуслуг . Заполнить данные теперь может один заявитель, а второму останется только принять приглашение и оплатить госпошлину, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

"Ранее молодоженам необходимо было каждому через свой профиль заполнить и проверить данные о себе. И только после этого оплачивать госпошлину и дожидаться подтверждения. Теперь такой необходимости нет, а процедура подачи заявления стала более интуитивной", - рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Для онлайн-подачи заявления жениху или невесте потребуется внести данные паспортов, СНИЛС обоих регистрирующихся и документы о расторжении брака (если это не первая регистрация).

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