Эксперт по этикету объяснила, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием

Столичные кафе и рестораны нельзя посещать без QR-кода

В свете введения в столице новых правил посещения кафе и ресторанов, многие задались вопросом, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием. Ответ нашла президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Эксперт подчеркнула, что в современных реалиях вполне уместно уточнить у партнера сведения насчет здоровья и пройденной вакцинации, но делать это нужно деликатно.

"В обычной доковидной жизни это было бы абсолютно неэтично. В нынешних условиях правила сильно изменились, мы вынуждены вести себя совершенно неестественным образом", - отметила Холгова.

По ее словам, начать этот разговор стоит с извинений, чтобы партнер понял, что это вынужденный вопрос, передает "Москва24".

Что касается оплаты ПЦР-теста перед походом в ресторан, то здесь, по мнению Холговой, все очевидно.

"Когда молодой человек приглашает девушку в ресторан, он ведь не оплачивает ей для этого платье, туфли, косметику. Он просто угощает ее ужином. Поэтому здесь никаких просьб оплатить тест со стороны девушки быть не может", - заявила специалист.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

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