ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт по этикету объяснила, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием

09:21
  • вторник
  • 29 июня 2021

Столичные кафе и рестораны нельзя посещать без QR-кода

В свете введения в столице новых правил посещения кафе и ресторанов, многие задались вопросом, кто должен оплачивать ПЦР-тест перед свиданием. Ответ нашла президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Как получить QR-код для посещения кафе в Москве
2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня

Эксперт подчеркнула, что в современных реалиях вполне уместно уточнить у партнера сведения насчет здоровья и пройденной вакцинации, но делать это нужно деликатно.

"В обычной доковидной жизни это было бы абсолютно неэтично. В нынешних условиях правила сильно изменились, мы вынуждены вести себя совершенно неестественным образом", - отметила Холгова.

По ее словам, начать этот разговор стоит с извинений, чтобы партнер понял, что это вынужденный вопрос, передает "Москва24".

Что касается оплаты ПЦР-теста перед походом в ресторан, то здесь, по мнению Холговой, все очевидно.

"Когда молодой человек приглашает девушку в ресторан, он ведь не оплачивает ей для этого платье, туфли, косметику. Он просто угощает ее ужином. Поэтому здесь никаких просьб оплатить тест со стороны девушки быть не может", - заявила специалист.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Работа ресторана
Работа ресторана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.