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Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски

08:56
  • вторник
  • 29 июня 2021

Сумма штрафа - 200 австралийских долларов

Как сообщает во вторник австралийская телерадиокорпорация ABC, заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс получил штраф за нарушение антикоронавирусных мер.
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Политик находился без маски в общественном месте. Сумма штрафа составила 200 австралийских долларов (150 долларов США).

Уточняется, что о нарушении в полицию сообщил один из граждан. Полиция приехала сразу и выписала штраф на месте.

Джойс согласился с наказанием, отметили в правоохранительных органах.

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