Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски

Сумма штрафа - 200 австралийских долларов
Как сообщает во вторник австралийская телерадиокорпорация ABC, заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс получил штраф за нарушение антикоронавирусных мер.
Политик находился без маски в общественном месте. Сумма штрафа составила 200 австралийских долларов (150 долларов США).
Уточняется, что о нарушении в полицию сообщил один из граждан. Полиция приехала сразу и выписала штраф на месте.
Джойс согласился с наказанием, отметили в правоохранительных органах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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