Жертвами ДТП в Нижегородской области стали три человека

Инцидент произошел в Лысковском районе

В Лысковском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГИБДД.

Инцидент случился около 06:50 в городе Лысково. Одна из машин после столкновения загорелась. Погибли три человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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