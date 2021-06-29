Жертвами ДТП в Нижегородской области стали три человека

Инцидент произошел в Лысковском районе
В Лысковском районе Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное ГИБДД.
Инцидент случился около 06:50 в городе Лысково. Одна из машин после столкновения загорелась. Погибли три человека.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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