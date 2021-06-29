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Сергунина: Московских экспортеров приглашают участвовать в пяти международных отраслевых выставках

09:35
  • вторник
  • 29 июня 2021

Выставки пройдут в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане

Столичных экспортеров пригласили презентовать свою продукцию на стенде "Сделано в Москве" на пяти международных отраслевых выставках в этом году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Выставки пройдут в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане.

"С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1,2 тыс. московских компаний. Для них было организовано почти 20 тыс. деловых встреч с потенциальными байерами", - рассказала Сергунина, отметив, что общая сумма контрактов превысила 4 миллиона долларов.

Программа "Сделано в Москве" направлена на поддержку экспортно ориентированных компаний города. 100% затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику, регистрационный взнос и организацию байерских программ финансирует Московский экспортный центр.

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