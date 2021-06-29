Россияне отказались вакцинироваться ради отдыха на Черном море

Многие не готовы делать прививку

Число россиян, готовых вакцинироваться ради поездки на курорты Краснодарского края, в шесть раз меньше тех, кто согласен на прививку ради заграничного отдыха, показал опрос сервиса SuperJob.

Согласно результатам исследования, только 3% респондентов готовы привиться, чтобы отдохнуть на Черном море. 19% опрошенных так или иначе намерены вакцинироваться, а 53% россиян не готовы к этой процедуре ни при каких условиях.

Отмечается, что мужчины соглашаются на вакцинацию чаще женщин (4% и 2% соответственно). Что касается нежелающих вакцинироваться, то здесь больше женщин (56%), чем мужчин (52%).

В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян из разных регионов страны, передает РБК.

Ранее власти Краснодарского края обязали отели с 1 июля принимать только постояльцев с прививками от COVID-19 или отрицательными ПЦР-тестами. С 1 августа отдых будет доступен только людям, имеющим подтверждение о вакцинации.

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