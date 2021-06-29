ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне отказались вакцинироваться ради отдыха на Черном море

09:54
  • вторник
  • 29 июня 2021

Многие не готовы делать прививку

Число россиян, готовых вакцинироваться ради поездки на курорты Краснодарского края, в шесть раз меньше тех, кто согласен на прививку ради заграничного отдыха, показал опрос сервиса SuperJob.

Россияне массово начали отказываться от туров в Краснодарский край
Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции

Согласно результатам исследования, только 3% респондентов готовы привиться, чтобы отдохнуть на Черном море. 19% опрошенных так или иначе намерены вакцинироваться, а 53% россиян не готовы к этой процедуре ни при каких условиях.

Отмечается, что мужчины соглашаются на вакцинацию чаще женщин (4% и 2% соответственно). Что касается нежелающих вакцинироваться, то здесь больше женщин (56%), чем мужчин (52%).

В опросе поучаствовали 1,6 тыс. россиян из разных регионов страны, передает РБК.

Ранее власти Краснодарского края обязали отели с 1 июля принимать только постояльцев с прививками от COVID-19 или отрицательными ПЦР-тестами. С 1 августа отдых будет доступен только людям, имеющим подтверждение о вакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Отдыхающие на море
Отдыхающие на море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.