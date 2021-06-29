Ракова: Более 900 тысяч москвичей пользуются электронной медкартой в смартфоне

Горожане заходят в медкарту в приложении четыре-пять раз в месяц

Мобильной версией электронной медицинской карты в Москве уже пользуются более 900 тысяч горожан. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. По ее словам, каждый месяц электронную медкарту открывают около 300 тысяч пользователей.

"Сегодня пациенты хотят иметь быстрый и удобный доступ к максимальному объему информации, связанной с их здоровьем и лечением. И мы стараемся удовлетворить это пожелание - в июне прошлого года мы открыли москвичам доступ к мобильной версии электронной медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", - рассказала Ракова.

В среднем горожане заходят в медкарту в приложении по четыре-пять раз в месяц. Ракова также напомнила, что с его помощью можно сохранить QR-код о вакцинации, необходимый для посещения столичных ресторанов.

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