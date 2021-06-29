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На льготные авиаперевозки на Дальнем Востоке выделили свыше 1,5 миллиардов рублей

09:46
  • вторник
  • 29 июня 2021

Всего будет организовано не менее 1780 рейсов

Как сообщила во вторник пресс-служба правительства России, премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,58 миллиарда рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальневосточного федерального округа в этом году.
Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

"Средства, выделенные из резервного фонда, позволят снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям", - сказано в сообщении.

Уточняется, что к обозначенным направлениям относятся в том числе рейсы из Петропавловска-Камчатского в Южно-Сахалинск, из Хабаровска в Анадырь, из Владивостока в Читу.

В зависимости от маршрута стоимость перелета в одну сторону составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей. Ранее стало известно, что всего с льготными билетами будет организовано не менее 1780 рейсов.

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