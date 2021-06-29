При взрыве газа на трубопроводе в Техасе погибли люди

К расследованию подключилось ФБР

В округе Коллин, штат Техас, при выполнении работы по обслуживанию трубопровода взорвался газ, сообщает телеканал NBC.

Причина взрыва пока точно не установлена. В полиции полагают, что это была случайность. К расследованию подключилось ФБР.

Пострадали два человека, они госпитализированы, данных об их состоянии нет. Еще два человека погибли.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, спасатели и полицейские. Власти просят жителей не приближаться к объекту.

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