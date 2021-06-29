Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для похода в кафе

Москвичей призвали быть бдительными

Мошенники начали подделывать QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве.

На сегодняшний день специалисты нашли около 10 объявлений на теневых форумах. Средняя стоимость генерации такого кода - 11 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

По словам эксперта, изначально в подобных объявлениях размещалась информация о продаже поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса, однако после введения новых правил в столице злоумышленники начали продавать и QR-коды.

В будущем в продаже могут появиться приложения для генерации поддельных кодов. Волошин призвал жителей столицы быть бдительными.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что подделка сертификата о вакцинации грозит лишением свободы до одного года. Под статью попадают все покупатели поддельного документа, вне зависимости от того, успели они им воспользоваться или нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram