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В Подмосковье восстановили электроснабжение после ливня

10:08
  • вторник
  • 29 июня 2021

Днем ранее на столицу и область обрушилась непогода

Минэнерго сообщило во вторник, что в Московской области полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей. Оно было частично отключено из-за обильных осадков.

"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Московской области после отключений из-за ливней и грозы", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

В понедельник на Москву и область обрушился сильный ливень. Синоптики предупреждали, что в столице ожидается до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивный дождь пришелся на вечерний час пик. Были отмечены шквалистый ветер и локальные подтопления.

В Подмосковье из-за стихии без электроснабжения остались 24 тысячи человек в 11 городских округах.

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