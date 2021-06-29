Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 12-летней Дарины Пенских

У девочки смертельно опасное заболевание - Т-лимфобластная лимфома

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Пенских Дарины из Самары. У 12-летней девочки – смертельно опасное заболевание - Т-лимфобластная лимфома. Она борется с ней уже два года. И очередной курс химиотерапии Дарина может просто не выдержать. Единственный выход – трансплантация костного мозга. Но полностью совместимого донора, как ни пытались, найти не смогли. Родители Дарины готовы сами стать донорами, но без поддерживающих препаратов эту трансплантацию их единственный ребёнок может не пережить. Стоимость этих препаратов – почти 4 миллиона рублей. Семья в отчаянии. Дарине сейчас очень нужна ваша помощь.

Дарина Пенских стройная, как тростинка. Спину держит с изяществом балерины. Она когда-то действительно порхала по сцене и даже занимала призовые места. А сейчас сделает несколько шагов – там уже окно, а за ним - жизнь. Кипит, бурлит – только без неё. Папа всё чувствует. Целует беззвучно мягкую родную макушку без единого волоска. Они с дочкой по больничным палатам ходят уже два года. И свой 12-й день рождения девочка тоже встретила здесь. Папа поддерживает, как может. Даже её увлечения освоил.

У мамы, конечно, с вышивкой получается намного лучше. Но родителям приходится меняться – приезжают по очереди из родной Самары, чтобы поддержать свою любимую и единственную дочку.

"Если совсем уж плохо, то, конечно, она лежит, ей ничего не хочется. А так, стараемся. Иногда и через боль – зарядку. Двигаться надо. По-разному бывает. После пункции спина может болеть", - рассказал отец девочки Кирилл.

Всё началось в 10-й день рождения Дарины. Воспалился лимфоузел, после УЗИ направили на биопсию. Диагноз – рак - как гром среди ясного неба. Т-лимфобластная лимфома. Помчались в Москву, в центр имени Блохина.

Дарина выдержала сложнейшее лечение, включая множество курсов интенсивной химиотерапии, и быстро шла на поправку. Последним этапом была медикаментозная терапия, нужно было продержаться год. Но уже через 5 месяцев случился рецидив, болезнь вернулась. А с ней и новые, чудовищные проблемы.

"Единственным шансом у Дарины на жизнь после лечения является трансплантация костного мозга. Но здесь мы столкнулись с еще одной сложностью, потому что, к сожалению, у Дарины нет совместимого донора. У Дарины нет, к сожалению, родных братьев и сестричек, которые могли бы быть для неё донорами костного мозга. И, к сожалению, в российском регистре доноров донора мы также не смогли подобрать", - сообщила Наталья Батманова, детский врач-онколог отделения химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Единственными донорами для Дарины могут стать мама или папа. Но эта трансплантация – хоть и родственная, но не вполне совместимая. Девочка настолько слаба, что врачи опасаются отторжения трансплантата.

"После трансплантации у неё крайне высокий риск развития осложнений, который называется реакцией "трансплантат против хозяина". Её организм уже изрядно измучен химиотерапией, истощен. И поэтому, к сожалению, ей необходимы специальные препараты", - заявила врач Наталья Батманова.

Эти препараты должны помочь подготовить организм Дарины к трансплантации и скорее восстановиться после нее. К сожалению, они не зарегистрированы в России, поэтому родителям нужно приобретать их самостоятельно.

"У нас есть шанс. Большой шанс. И препараты нужны. К сожалению, они очень дорогостоящие", - сообщил отец девочки.

Папа при дочери боится называть стоимость лекарств. Почти 4 миллиона рублей разрывающимся между работой в Самаре и клиникой в Москве родителям взять негде. Дарина это понимает – копит последние силы, боится растрачивать даже на общение с детьми в больничных коридорах.

"Не знаю, почему-то не хочется. Тяжело общаться", - говорит Дарина.

Помочь ей очень просто: достаточно отправить комфортную сумму на номер 8385 и исполнить заветное желание Дарины, которая так мечтает выздороветь и просто вернуться домой.

Еще раз напомню – времени у Дарины мало, её силы на исходе. Единственный шанс её спасти – срочно сделать пересадку костного мозга. Ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать это просто: достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого достаточно отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Пенских, программа 1227.

Ольга Стрельцова, Ольга Шатрова, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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