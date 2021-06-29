ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице начались финальные этапы конкурса "Московские мастера"

11:57
  • вторник
  • 29 июня 2021

Профессионалы соревнуются за звание лучших

Профессионалы своего дела соревнуются за звание лучших. В столице сегодня начались финальные этапы конкурса "Московские мастера".

Это одно из самых престижных соревнований. Его организовало правительство столицы, Федерация профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей. Конкурс проводится с 1998 года.

Состязание мастеров поможет усовершенствовать организацию труда, покажет достижения в разных сферах. В финале примут участие инженеры-технологи и конструкторы, а также программисты. Победителям вручат дипломы и денежные сертификаты. Конкурс продлится до 9 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Участники конкурса "Московские мастера"
Участники конкурса "Московские мастера"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.