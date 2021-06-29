В столице начались финальные этапы конкурса "Московские мастера"

Профессионалы соревнуются за звание лучших

Профессионалы своего дела соревнуются за звание лучших. В столице сегодня начались финальные этапы конкурса "Московские мастера".

Это одно из самых престижных соревнований. Его организовало правительство столицы, Федерация профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей. Конкурс проводится с 1998 года.

Состязание мастеров поможет усовершенствовать организацию труда, покажет достижения в разных сферах. В финале примут участие инженеры-технологи и конструкторы, а также программисты. Победителям вручат дипломы и денежные сертификаты. Конкурс продлится до 9 июля.

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