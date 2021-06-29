Ураган оставил нижегородцев без света

В городе повалены деревья и повреждены машины

Более 130 тысяч человек остались без электричества во время мощного удара стихии сразу в нескольких российских регионах. Ливни, грозы, шквалистый ветер обрушились этой ночью на Нижегородскую, Ульяновскую, Вологодскую области. До этого циклон пронёсся над Москвой - повалены почти две сотни деревьев, повреждены автомобили. Аварийные бригады до самого утра устраняли последствия.

В Москве всю ночь не прекращали работу коммунальные службы - устраняли последствия сильнейшего разгула стихии. Меньше чем за сутки выпало около 70 процентов месячной нормы осадков. Были затоплены дороги и две линии метро, повалены 170 деревьев. А на улице Правды из-за ураганного ветра снесло крышу. Погода в столичном регионе останется неустойчивой до конца недели - небольшие дожди прогнозируются каждый день, но на улицах уже вполне комфортно. А циклон продолжает буйствовать уже в Центральной России.

В Нижнем Новгороде повалены деревья и повреждены машины. А из-за аварии на электросетях без света остались жители около полусотни населенных пунктов. Непогода теперь нагрянула и в Ульяновскую область. А в Брянске парковки во дворах превратились в бассейны, из-за грозы оборвало провода, с перебоями ходят электрички.

Разрушительные ливни продолжаются и на юге. В Карачаево-Черкесии введен режим повышенной готовности. Из берегов вышли реки, временно остановлено движение на федеральной трассе Черкесск - Домбай в районе аула Кумыш. Повсюду подтоплены дома, размыты проезды. Возникла угроза схода селей.

А на Кубани уже две недели не прекращаются сильные ливни и град. В реках угрожающе растет уровень воды. Она вплотную подступила к домам, спасатели делают все возможное, чтобы отвести потоки.

Наталья Тарасова, Анна Липартия, Илья Титов. "ТВ Центр".

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