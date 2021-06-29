Вслед за Москвой: регионы вводят обязательную вакцинацию для части жителей

Заболеваемость в стране не снижается

Российские регионы вслед за Москвой вводят новые ограничительные меры. В Чувашии и Ульяновской области тоже появятся рестораны для тех, кто сделал прививку или предоставил отрицательный тест на ковид. А чтобы въехать в Ивановскую область с первого июля туристам потребуются антитела. И сразу несколько регионов ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это необходимо, чтобы сдержать распространение инфекции. По данным оперштаба, за минувшие сутки в нашей стране выявили 20616 новых случаев коронавируса.

Вологодская область. На конец весны - по 40 заболевших в день. Сейчас - свыше 100. Развернут 141 пункт вакцинации. Привиться можно хоть в поликлинике, хоть в торговом центре. Время работы увеличили на 2 часа. Количество желающих получить вакцину увеличилось почти в пять раз, но в целом пока это сделали 26 процентов населения региона. Этого явно недостаточно, чтобы говорить о формировании коллективного иммунитета.

"Иммунологический щит против этого заболевания пока не сформирован. Поэтому, мы видим сегодня те моменты, которые связаны с отсутствием защиты - это повышение количества пациентов в наших госпиталях. Это 30-40 лет, не только старшее поколение", - говорит начальник Департамента здравоохранения Волгоградской области Сергей Бутаков.

Сейчас доля пациентов молодого возраста 20-40, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну, отмечают по всей стране. Это та самая категория, которая считает "пронесет, организм сам справится". В областях, где рост заболеваемости становится критическим по примеру Московского региона и других вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Сейчас это требование действует в 18 субъектах страны. На такие меры вынуждены были пойти и власти Хакасии.

Врачи подчеркивают: прививка - не 100% гарантия от ковида, но в случае заражения заболевание будет протекать намного легче. Новые партии вакцины разлетаются в регионы десятками тысяч. Для масштабирования производства центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата "ЭпиВакКорона-Н". Чтобы сформировать коллективный иммунитет, нужно вакцинировать как минимум 60% населения. И для этого создаются все условия: россиянам нужно только выбрать, где прививаться, теперь это можно сделать даже в садовом товариществе, и чем.

Но находятся и те, кто пытается схитрить. Купить сертификат о вакцинации. В теневом сегменте интернета - даркнете - есть подобные предложения. В Ростовской области одного из таких продавцов поймали с поличным. Подозреваемому были перечислены деньги и документы. Через несколько дней получателю пришло уведомление якобы от портала "Госуслуги" о проведённой вакцинации.

Именно для того, чтобы избежать поддельных справок, в Москве были введены QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Однако мошенники уже пытаются продавать и их, хотя обман легко вскроется. Средняя цена - 11 тысяч рублей. В Совете федерации предупреждают: за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации можно получить до года лишения свободы. Причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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