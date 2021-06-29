Политика США в отношении России не изменилась после саммита Путина и Байдена

В Вашингтоне снова беспрестанно говорят об исходящей из Москвы угрозе и учат демократии

Сотрудничество по-американски. Джо Байден заявил, что отношения с Россией должны быть стабильными и он готов к совместной работе в некоторых сферах. Но сопроводил эти миролюбивые высказывания обещаниями ответить в случае неугодных Вашингтону действий. На противоречивость высказываний западных политиков в очередной раз указали в МИД России.

Со дня встречи президентов России и США в Женеве прошло уже две недели, но Джо Байден все еще продолжает рассказывать американцам о ее итогах. На этот раз отчитался на мероприятии Национального комитета Демократической партии по сбору средств. Встреча прошла в режиме видеоконференции. При этом для широкой общественности пресс-пул Белого дома распространил лишь стенограмму. И не исключено, что подредактированную. Видеокадров нет вовсе. Что вызывает вопрос: не наговорил ли Байден, как это с ним бывает, лишнего или не то, что он него ждет правящая элита. А так - получилось прямо, жестко, по-президентски.

"Я дал понять президенту России Владимиру Путину, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы: в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата... Я знаю, что мы отреагируем на конкретные действия, которые вредят интересам США", - сообщил Байден.

Под такими действиями Байден прежде всего понимает угрозу кибератак и вмешательство в экономику США. Вот только куда направлен вектор таких воздействий, предпочитает умалчивать. А ведь именно Вашингтон вводит все новые пакеты санкций против российских предприятий. И именно из Вашингтона в последние годы сыпались требования к европейским правительствам и компаниям прекратить участие в проекте "Северный поток - 2". Подобных примеров можно привести массу. Еще одни из самых ярких - торгово-экономическая война с Китаем. Достигнув своего апогея во время президентства Дональда Трампа, при Джо айдене конфронтация вроде бы пошла на спад. Действующий президент при этом не перестает упрекать предшественника в неверной политике по всем направлениям. Особенно по отношению к Европе.

"Я только что вернулся из Европы... И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это - невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте", - заявил президент США.

Ни имени, ни фамилии - полное пренебрежение. Но адресат высказывания очевиден. Впрочем, еще неизвестно, как будут оценивать действия самого Байдена по окончании его президентского срока. Ведь и при нем противоречия американской политики и постоянные попытки балансировать между здравым смыслом и необходимостью сохранять лицо перед американскими ястребами никуда не делись. Яркий пример - спустя две недели после саммита, состоявшегося как раз по инициативе США, в Вашингтоне снова беспрестанно говорят об исходящей от России угрозе и учат демократии.

"Принять состязательность идей о развитии мира намного сложнее, чем сочинять рецепты для всего человечества в узком кругу (где нет принципиальных споров, а стало быть – едва ли там родится истина). Но достижение согласия на универсальных площадках делает договоренности неизмеримо надёжнее, устойчивее и объективно проверяемыми. Осознание этого непреложного факта с трудом пробивает себе дорогу в западных элитах, обуреваемых комплексом исключительности", - пишет глава МИД Сергей Лавров в статье "О праве, правах и правилах".

По мнению Сергея Лаврова, заявления после встречи Владимира Путина и Джо Байдена не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на саммите. Теперь мяч снова на ее стороне. И будет ли ответом конструктивный пас, зависит от Вашингтона.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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