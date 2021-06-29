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В Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей

12:05
  • вторник
  • 29 июня 2021

Накануне мальчики отправились купаться и не вернулись

В Приморье ищут детей, которые пропали накануне. Три мальчика в возрасте от восьми до двенадцати лет отправились купаться. Утром они вышли из дома в селе Полевое и не вернулись.

Вещи и велосипеды детей обнаружили на берегу реки Уссури. В воде найдено тело одного из школьников. По предварительной версии, он утонул. В поисках двух других участвуют 60 сотрудников полиции и МЧС. Им помогают волонтёры. Русло реки обследуют на лодках. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.

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