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Выигравших миллионы россиян объявили в розыск

10:25
  • вторник
  • 29 июня 2021

Через 3,5 года их деньги перейдут в пользу государства

Распространитель лотерей "Столото" разыскивает восемь россиян, победивших в новогоднем розыгрыше.
В новогоднем тираже "Русского лото" разыграют 2 миллиарда рублей

Счастливчики так и не обратились за своими выигранными миллионами, рассказала РИА Новости операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

У победителей есть 3,5 года с даты проведения тиража, чтобы обратиться за выигрышем. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет, объяснила она.

Почему россияне до сих пор не забрали свои деньги, неизвестно. Вполне вероятно, что они попросту забыли о выигрышном билете. "Мы искренне надеемся, что новогодние миллионеры вскоре объявятся", - отметила Басанович.

"Рослото" уточнило, что выигрышные билеты были куплены в Боре (Нижегородская область), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.

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