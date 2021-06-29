Выигравших миллионы россиян объявили в розыск

Через 3,5 года их деньги перейдут в пользу государства
Распространитель лотерей "Столото" разыскивает восемь россиян, победивших в новогоднем розыгрыше.
Счастливчики так и не обратились за своими выигранными миллионами, рассказала РИА Новости операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.
У победителей есть 3,5 года с даты проведения тиража, чтобы обратиться за выигрышем. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет, объяснила она.
Почему россияне до сих пор не забрали свои деньги, неизвестно. Вполне вероятно, что они попросту забыли о выигрышном билете. "Мы искренне надеемся, что новогодние миллионеры вскоре объявятся", - отметила Басанович.
"Рослото" уточнило, что выигрышные билеты были куплены в Боре (Нижегородская область), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram