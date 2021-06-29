Детям могут запретить пользоваться соцсетями без согласия родителей

С соответствующей идеей выступила детский омбудсмен

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает необходимым запретить несовершеннолетним регистрацию в соцсетях без согласия родителей. Письмо с соответствующим предложением она направила главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Волынец уверена, что подобные меры не только помогут обезопасить детей, но также усилят родительский контроль, передает "Газета.Ru".

"Учитывая востребованность обществом решения вопросов регулирования деятельности несовершеннолетних в социальных сетях, прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть вопрос о внесении законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и регистрацию лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей", - отметила омбудсмен.

В 2017 году подобную идею озвучивал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил запретить детям до 14 лет регистрацию в соцсетях, но после рассмотрения законопроект отклонили и вернули на доработку.

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