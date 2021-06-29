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Детям могут запретить пользоваться соцсетями без согласия родителей

10:39
  • вторник
  • 29 июня 2021

С соответствующей идеей выступила детский омбудсмен

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает необходимым запретить несовершеннолетним регистрацию в соцсетях без согласия родителей. Письмо с соответствующим предложением она направила главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

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Волынец уверена, что подобные меры не только помогут обезопасить детей, но также усилят родительский контроль, передает "Газета.Ru".

"Учитывая востребованность обществом решения вопросов регулирования деятельности несовершеннолетних в социальных сетях, прошу Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть вопрос о внесении законодательной инициативы в Государственную Думу Российской Федерации о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и регистрацию лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей", - отметила омбудсмен.

В 2017 году подобную идею озвучивал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил запретить детям до 14 лет регистрацию в соцсетях, но после рассмотрения законопроект отклонили и вернули на доработку.

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