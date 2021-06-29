Силуанов рассказал об антикризисной программе России

Фокус - на укреплении системы здравоохранения

Министр финансов России Антон Силуанов написал статью для журнала "Финансы", в которой рассказал об антикризисной программе страны, сформулированной правительством.

"Российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов", - сказано в материале (цитата ТАСС).

Основная задача, продолжил глава Минфина, - своевременная реализация запланированных мер. Что касается уже достигнуты результатов, среди них можно выделить предотвращение неконтролируемого роста заболеваемости COVID-19, сглаживание влияния кризиса на рынок труда, сохранение устойчивости реального сектора, восстановление деловой активности.

По словам Силуанова, по мере восстановления экономики следует переходить к постепенному завершению антикризисной поддержки, чтобы в экономике не произошло дисбаланса.

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